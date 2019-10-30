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30 жовтня 2019, Київ 09:52
Новини | Міжнародні

Болгарія дала підозрюваному у шпигунстві російському дипломату 24 години, щоб покинути країну

ЗМІ: це перший публічний випадок депортації російського дипломата з 2001 року

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Міністерство закордонних справ Болгарії дало підозрюваному в шпигунстві російському дипломату 24 години, щоб покинути країну. Це відбулося після того, як Москва не задовольнила запит відкликати дипломата до 28 жовтня.

Посольство Росії в Болгарії підтвердило, що отримало письмову ноту з вимогою для одного з дев’ятьох своїх перших секретарів покинути країну. У дипломатичному представництві пообіцяли, що особа виїде з країни до дедлайну.

МЗС Болгарії, офіс прокурора й російське посольство не розкривають імені дипломата.

28 жовтня досудове розслідування стосовно росіянина припинили через його дипломатичний імунітет.

За даними правоохоронців, співробітник посольства мав таємні зустрічі з болгарськими високопосадовцями, включно з особою, яка мала доступ до секретної інформації про справи Болгарії, НАТО та Європейського союзу. Дипломат намагався передати дані іноземній країні.

За даними видання Mediapool, це перший публічний випадок депортації російського дипломата з 2001 року.

Болгарія стала членом НАТО у березні 2004 року. Через три роки вона долучилася до Європейського союзу.

У 2018 році Болгарія на долучилася до своїх партнерів з НАТО і ЄС, які висилали російських дипломатів через хімічний напад на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Англії.

У вересні Болгарія звинуватила колишнього депутата Ніколая Малінова у шпигунстві на користь Росії й відмиванні грошей для російських організацій.

Британські дипломати покинули посольство в Москві (відео)
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Британські дипломати покинули посольство в Москві (відео)

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