У Болгарії відбулись парламенські вибори: які результати екзитполів

На парламентських виборах у Болгарії, які відбулись 19 квітня, лідирує політична сила колишнього президента Румена Радева, про це свідчать дані екзитполів.

Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною службою Alpha Research, коаліція «Прогресивна Болгарія» набирає близько 37,5% голосів. На другому місці – партія GERB, яку очолює експрем’єр Бойко Борисов, із результатом 16,2%.

Попри перевагу, для формування уряду Радеву, ймовірно, доведеться шукати союзників, адже самостійно забезпечити парламентську більшість його політична сила не зможе.

Радєв, якого вважають євроскептиком, раніше обіймав посаду президента та залишив її у січні, щоб узяти участь у виборах. Він виступає проти військової підтримки України у війні з Росією.

Вибори відбулися на тлі політичної нестабільності: попередній уряд пішов у відставку після масових протестів у грудні. Голосування стало вже восьмим за останні п’ять років у країні, де виборці дедалі більше втомлюються від частих позачергових виборів і тривалої політичної кризи.

У Болгарії уряд Росена Желязкова пішов у відставку. Про це прем’єр-міністр оголосив на позачерговому брифінгу 11 грудня. Відставка відбулася на тлі тисяч протестів упродовж останніх двох тижнів по всій країні.

«Їхні вимоги – відставка уряду. І молоді, і старі, люди різних етнічних груп, різних релігій підняли свої голоси за відставку, тому цю громадянську енергію потрібно підтримувати, її потрібно заохочувати», – сказав Желязков.

Протести були спричинені бюджетом на 2026 рік, запропонованим у листопаді, а пізніше відкликаним. Він передбачав підвищення податків і соціального забезпечення для працівників приватного сектору, а також підвищення зарплат і державних витрат. Уряд відмовився від нього, але протести вже переросли у вимоги відставки та радикальної зміни моделі управління в Болгарії.

Відставка відбулася через день після того, як лідер владної партії ГЕРБ Бойко Борисов заявив, що уряд не піде у відставку до офіційного вступу країни до єврозони 1 січня.

Уряд Росена Желязкова перебував при владі з початку 2025 року.