У Болівії військові вийшли на патрулювання вулиць на тлі сутичок прихильників і противників Моралеса

Болівійські військові почали 11 листопада спільне з поліцією патрулювання столиці Болівії Ла-Паси для підтримки правопорядку на вулицях на тлі сутичок прихильників і противників колишнього президента Ево Моралеса.

60-річний Моралес, що був владі з 2006 року, оголосив про свою відставку 10 листопада після тритижневих протестів, викликаних його спірним переобранням минулого місяця. Він подав у відставку незабаром після того, як командувач армії закликав його піти з посади.

Тим часом, Мексика 11 листопада заявила, що задовольнила прохання Моралеса про надання йому притулку. Міністерство закордонних справ Мексики втім не уточнило поточне місце перебування Моралеса.

Очікується, що парламент Болівії оголосить, хто стане виконувачем обов’язків президента після відставки заступника Моралеса Альваро Гарсіа Лінера, а також лідерів Сенату і Палати депутатів, які повинні були прийти до влади.

Агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ повідомило, що близько 20 високопоставлених чиновників подали у відставку за останні два дні.