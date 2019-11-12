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12 листопада 2019, Київ 09:49
Новини | Міжнародні

У Болівії військові вийшли на патрулювання вулиць на тлі сутичок прихильників і противників Моралеса

На вулицях столиці Болівії Ла-Паси, 10 листопада 2019 року

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Болівійські військові почали 11 листопада спільне з поліцією патрулювання столиці Болівії Ла-Паси для підтримки правопорядку на вулицях на тлі сутичок прихильників і противників колишнього президента Ево Моралеса.

60-річний Моралес, що був владі з 2006 року, оголосив про свою відставку 10 листопада після тритижневих протестів, викликаних його спірним переобранням минулого місяця. Він подав у відставку незабаром після того, як командувач армії закликав його піти з посади.

Тим часом, Мексика 11 листопада заявила, що задовольнила прохання Моралеса про надання йому притулку. Міністерство закордонних справ Мексики втім не уточнило поточне місце перебування Моралеса.

/**/ /**/ Ево Моралес подав у відставку з посади президента 10 листопада
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Очікується, що парламент Болівії оголосить, хто стане виконувачем обов’язків президента після відставки заступника Моралеса Альваро Гарсіа Лінера, а також лідерів Сенату і Палати депутатів, які повинні були прийти до влади.

Агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ повідомило, що близько 20 високопоставлених чиновників подали у відставку за останні два дні.

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