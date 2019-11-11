Болівія: Моралес заявляє про ордер на його арешт, поліція заперечує

Ево Моралес, який подав у відставку з посади президента Болівії, заявляє про ордер на його арешт.

«Я звертаюся до світу й до людей у Болівії, що поліцейський посадовець публічно заявив про інструкції реалізувати ордер на нелегальний арешт моєї особи», – написав Моралес.

Водночас поліцейський командир Владімір Юрій Кальдерон заявив в ефірі Unitel television, що такого ордеру не існує.

Моралес став президентом у 2006 році. 20 жовтня його переобрали. Після цього в Болівії почалися масові акції протесту. 10 листопада Моралес погодився провести дострокові вибори і подав у відставку.