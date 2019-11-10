Президент Болівії Ево Моралес йде у відставку

Президент Болівії Ево Моралес 10 листопада заявив, що йде у відставку після того, як його до такого кроку закликали військові.

У телекоментарі 60-річний Моралес, який був президентом Болівії від 2006 року, заявив, що подає заяву про відставку, щоб відновити стабільність у країні, охопленій протестами проти його переобрання на виборах 20 жовтня.

Раніше сьогодні командувач армії Болівії закликав Моралеса піти у відставку.

«Проаналізувавши конфліктну внутрішню ситуацію, ми просимо президента відмовитися від свого мандату, щоб дозволити відновити мир і стабільність на благо нашої Болівії», – заявив генерал Вільямс Каліман.

Моралес відкидав звинувачення протестувальників, які виступають проти його переобрання на виборах, що відбулися 20 жовтня.

Також 10 листопада Моралес погодився призначити нові вибори після того, як Організація американських держав, яка моніторила голосування минулого місяця, виявила «чітке маніпулювання» системою виборів у Болівії і закликала анулювати їхні результати.

Лідер опозиції Карлос Меса, який зайняв друге місце на виборах 20 жовтня, закликав Моралеса і його віцепрезидента не брати участь у нових виборах.

Меса також сказав, що вони не повинні керувати виборчим процесом.