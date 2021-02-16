Болгарія: митники вилучили 400 кг героїну з корабля, який прибув з Ірану

Влада Болгарії повідомила, що конфіскувала понад 400 кілограмів героїну з корабля, який слідував з Дубаю та перевозив будівельні матеріали з Ірану.

Прокурор Володимир Чавдаров заявив 16 лютого, що наркотики були розділені на 487 упаковок і заховані серед катків для асфальту, які перевозило судно.

Митники чорноморського порту Варна оцінили вилучений героїн приблизно у 22 мільйони доларів.

Прокуратура повідомила, що власник компанії-імпортера і співробітник митниці були затримані і звинувачені в незаконному обороті наркотиків. Двом чоловікам може загрожувати до 20 років тюремного ув’язнення, якщо їх визнають винними.

Поліція вважає, що героїн не призначався для внутрішнього ринку, його мали продати у Західній Європі.

Болгарія знаходиться на так званому балканському маршруті незаконного обігу наркотиків, який використовують для постачання Західної Європи наркотиками з Азії та Близького Сходу.