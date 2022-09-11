РФ у неділю завдала ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників – Повітряні сили

Російські війська завдали в неділю ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Працювала авіація російська – це дальні бомбардувальники Ту-22 МЗ, які спочатку з півночі країни завдали ударів ракетами, очевидно Х-22, потім... зі сходу нашої держави перелетіли в район окупованого півострова. І вже з району мису Тарханкут, ймовірно, атакували південні регіони нашої держави... Це ще потребує підтвердження», – сказав він в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на тлі повідомлень про звільнення ЗСУ нових територій «ворог постійно тероризуватиме цими ракетними атаками».

«На жаль, поки що дістати ці літаки у нас немає засобів, але переконаний, що вони будуть», – додав Ігнат.

У неділю почастішали повідомлення про оголошення повітряної тривоги в регіонах України на тлі заяв ЗСУ щодо просування українських військ на фронті.