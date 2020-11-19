У Лондоні оголосили лауреата міжнародної Букерівської премії 2020 року

У четвер ввечері шотландський письменник Дуглас Стюарт за свій дебютний роман «Шуґґі Бейн» був оголошений у Лондоні лауреатом Букерівської премії 2020 року, однієї з найпрестижніших нагород у галузі літератури англійською мовою, йдеться на сайті премії.

Церемонія проходила онлайн, і Стюарт з’явився на спеціальному екрані, щоб отримати приз в розмірі 50 000 фунтів стерлінгів.

«Шуґґі Бейн» – перший роман Дугласа Стюарта. Заснований на його власних спогадах із дитинства. Це розповідь про хлопчика, який росте в Глазго в 1980-х роках, його матір бореться із залежністю. 44-річний Стюарт присвятив книжку своїй мамі, яка і померла від алкоголізму, коли йому було 16 років.

Після закінчення Королівського коледжу мистецтв він переїхав до Нью-Йорка, щоб розпочати кар’єру дизайнера одягу, працюючи з відомими брендами. Почав писати у вільний час десять років тому. Відтоді його твори з’явилися в LitHub і The New Yorker. Стюарт сказав в інтерв’ю сайту Букерівської премії, що зараз закінчує свій другий роман.

Читайте також: Оголошення лауреата міжнародної Букерівської премії перенесуть через пандемію

Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійськю мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.

Минулого року лауреатом премії стала письменниця з Оману Джоха Альхартхі. Вона була удостоєна цієї престіжної літературної нагороди за книгу «Небесні тіла».