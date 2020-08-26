Лауреаткою міжнародної Букерівської премії стала 29-річна нідерландська письменниця Ріневелд

Лауреаткою міжнародної Букрівської премії стала 29-річна нідерландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд. Вона отримала нагороду за книгу «Дискомфорт вечора» («The Discomfort of Evening») і стала наймолодшою лауреаткою в історії премії.

Ріневелд розділить 50 тисяч фунтів стерлінгів з Мішель Гатчінсон, яка переклала книгу з нідерландської на англійську.

Традиційно володаря міжнародного «Букера» оголошували у травні, однак цього року подію перенесли на кінець літа через пандемію.

Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійськю мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.

Минулого року лауреатом премії стала письменниця з Оману Джоха Альхартхі. Вона була удостоєна цієї престіжної літературної нагороди за книгу «Небесні тіла».