Букерівську премію отримає письменниця з Північної Ірландії

Букерівську премію з літератури 2018 року здобула письменниця з Північної Ірландії (Велика Британія) Анна Бернс. Журі присудило їй нагороду і 50 тисяч фунтів стерлінгів призових за книгу Milkman («Молочник») про роман молодої дівчини з одруженим чоловіком у період конфлікту в Північній Ірландії, що відомий в історії під назвою Смута.

«Це історія жорстокості, сексуального посягання та опору, наповненої гармонійним гумором», – прокоментував роман «Молочник» голова журі Кваме Ентоні Аппіа.

На сайті Букерівської премії йдеться, що з отриманням нагороди автор може «розраховувати на міжнародне визнання, а також значне збільшення продажів книжок».

Нинішнього переможця обирали з-поміж шістьох, які увійшли до короткого списку. Загалом на премію претендували понад 170 авторів книжок.

Читайте також: Лауреатом Букерівської премії за останні 50 років став роман «Англійський пацієнт»

Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Присудження Букерівської премії відбувається з 1969 року. Спочатку премія присуджувалася авторам за романи, написані англійською мовою, і була доступна лише для авторів з Великобританії, Ірландії і країн Британської співдружності. Пізніше в 2004 році була заснована міжнародна Букерівська премія, яка вручається за романи, перекладені на англійську.