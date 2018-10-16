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16 Жовтень 2018, Київ 08:38
Новини | Міжнародні

У Лондоні назвуть лауреата Букерівської премії

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У Лондоні 16 жовтня назвуть лауреата Букерівської премії з літератури, повідомляє сайт премії. Згідно з повідомленням, понад 170 авторів книг подали заявки, втім відібрали з-поміж них лише шістьох – чотирьох жінок і двох чоловіків:

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  • Анна Бернс, Milkman, Велика Британія;
  • Дейзі Джонсон, Everything Under, Велика Британія;
  • Робін Робертсон, The Long Take, Велика Британія;
  • Рейчел Кушнер, The Mars Room, США;
  • Річард Пауерс The Overstory, США;
  • Есі Едугян, Washington Black, Канада.

Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Присудження Букерівської премії відбувається з 1969 року. Спочатку премія присуджувалася авторам за романи, написані англійською мовою, і була доступна лише для авторів з Великобританії, Ірландії і країн Британської співдружності. Пізніше в 2004 році була заснована міжнародна Букерівська премія, яка вручається за романи, перекладені на англійську.

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