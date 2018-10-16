У Лондоні назвуть лауреата Букерівської премії

У Лондоні 16 жовтня назвуть лауреата Букерівської премії з літератури, повідомляє сайт премії. Згідно з повідомленням, понад 170 авторів книг подали заявки, втім відібрали з-поміж них лише шістьох – чотирьох жінок і двох чоловіків:

Читайте також: Лауреатом Букерівської премії за останні 50 років став роман «Англійський пацієнт»

Анна Бернс, Milkman, Велика Британія;

Дейзі Джонсон, Everything Under, Велика Британія;

Робін Робертсон, The Long Take, Велика Британія;

Рейчел Кушнер, The Mars Room, США;

Річард Пауерс The Overstory, США;

Есі Едугян, Washington Black, Канада.

Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Присудження Букерівської премії відбувається з 1969 року. Спочатку премія присуджувалася авторам за романи, написані англійською мовою, і була доступна лише для авторів з Великобританії, Ірландії і країн Британської співдружності. Пізніше в 2004 році була заснована міжнародна Букерівська премія, яка вручається за романи, перекладені на англійську.