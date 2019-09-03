Оголосили шорт-лист Букерівської премії

Журі Букерівської премії 3 вересня оголосило короткий список цьогорічних номінантів.

До списку включили шість творів:

Маргарет Етвуд (Канада) «Заповіти» (The Testaments)

Люсі Еллманн (Велика Британія / США) «Качки, Ньюберіпорт» (Ducks, Newburyport)

Бернардин Еварісто (Велика Британія) «Дівчина, Жінка, Інше» (Girl, Woman, Other)

Чигозі Обіома (Нігерія) «Оркестр меншин» (An Orchestra of Minorities)

Салман Рушді (Велика Британія / Індія) «Кіхотт» (Quichotte)

Етвуд і Рушді раніше вже ставали лауреатами Букерівської премії – у 2000 і 1981 роках відповідно.

Ім’я цьогорічного переможця назвуть 14 жовтня.

Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів. На відміну від аналогічної міжнародної, ця премія вручається авторам книг, які були написані англійською мовою та видані у Великій Британії та Ірландії.