Оголосили лонг-лист Букерівської премії

24 липня журі Букерівської премії оприлюднило довгий список за 2019 рік.
До списку ввійшли 13 книжок зі 151, яка була опублікована у Великій Британії або Ірландії:
- Маргарет Етвуд (Канада) «Заповіти» (The Testaments)
- Кевін Беррі (Ірландія) «Нічний човен до Танжера» (Night Boat to Tangier)
- Оінкан Брейтвейт (Велика Британія / Нігерія) «Моя сестра, серійна вбивця» (My Sister, The Serial Killer)
- Люсі Еллманн (США / Велика Британія) «Качки, Ньюберіпорт» (Ducks, Newburyport)
- Бернардин Еварісто (Велика Британія) «Дівчина, Жінка, Інше» (Girl, Woman, Other)
- Джон Ланчестер (Велика Британія) «Стіна» (The Wall)
- Дебора Леві (Велика Британія) «Людина, що бачила все» (The Man Who Saw Everything)
- Валерія Луїселлі (Мексика / Італія) «Архів загублених дітей» (Lost Children Archive)
- Чигозі Обіома (Нігерія) «Оркестр меншин» (An Orchestra of Minorities)
- Макс Портер (Велика Британія) «Ленні» (Lanny)
- Салман Рушді (Велика Британія / Індія) «Кіхотт» (Quichotte)
- Еліф Шафак (Велика Британія / Турція) «10 хвилин 38 секунд у цьому дивному світі» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World)
- Дженетт Вінтерсон (Велика Британія) «Франкісштейн» (Frankissstein)
Шорт-лист зі шести книжок оголосять 3 вересня, а переможця – 14 жовтня.
Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів. На відміну від аналогічної міжнародної, ця премія вручається авторам книг, які були написані англійською мовою та видані у Великій Британії та Ірландії.
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