Букерівську премію-2019 розділять дві письменниці

Канадська письменниця Маргарет Етвуд знову стала лауреатом Букерівської премії, але цього року вона розділила нагороду з британкою Бернардін Еварісто.

Призначення відразу двох лауреатів є порушенням правил присудження Букерівської премії, але як зізналися члени журі, вони просто не змогли вибрати найкращий із двох творів.

Маргарет Етвуд нагороджена за роман «Заповіти» (The Testaments). Це продовження її роману «Розповідь служниці», що став бестселером і ліг в основу однойменного серіалу. У «Заповітах» дія відбувається через 15 років після подій у попередній книзі.

Етвуд вже п’ять разів входила до шорт-листа премії, а в 2000 році стала лауреатом за роман «Сліпий убивця».

Бернардін Еварісто нагороджена за роман «Дівчина, жінка, інше» (Girl, Woman, Other), в якому авторка розповідає історії життя 12 персонажів, більшість із яких – темношкірі британки.

Маргарет Етвуд 79 років. Вона увійде в історію як найстарша лауреатка Букерівської премії. Бернардін Еварісто стала першою темношкірою письменницею, відзначеною цією нагородою.

Переможці розділять премію в 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Минулого року Букерівську премію з літератури здобула письменниця з Північної Ірландії (Велика Британія) Анна Бернс. Журі присудило їй нагороду і 50 тисяч фунтів стерлінгів призових за книгу Milkman («Молочник») про роман молодої дівчини з одруженим чоловіком у період конфлікту в Північній Ірландії, що відомий в історії під назвою Смута.

Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Присудження Букерівської премії відбувається з 1969 року. Спочатку премія присуджувалася авторам за романи, написані англійською мовою, і була доступна лише для авторів з Великобританії, Ірландії і країн Британської співдружності. Пізніше в 2004 році була заснована міжнародна Букерівська премія, яка вручається за романи, перекладені на англійську.