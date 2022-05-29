Напередодні саміту ЄС Боррель провів телефонні переговори з Кулебою

Напередодні засідання Європейської ради верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель провів телефонні переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«ЄС продовжує сприяти наданню військової допомоги. Домовилися про термінове просування санкцій. З лідерами ми розглянемо, як підтримати експорт сільськогосподарської продукції з України та вплив російської агресії на глобальну продовольчу безпеку», – написав Кулеба в твіттері.

На спеціальному засіданні Європейської ради 30-31 травня планують обговорити допомогу Україні, питання енергетики та продовольчої безпеки.

Також голова Євроради Шарль Мішель раніше заявляв, що консенсус щодо нафтового ембарго проти РФ може бути знайдений до 30-31 травня на саміті ЄС.



До учасників саміту по відеозв'язку має приєднатися президент України Володимир Зеленський. Він анонсував, що говоритиме про «терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи».