Борг України в серпні скоротився на 17 мільярдів гривень – Міністерство фінансів

У серпні 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті скоротився на 16,9 мільярда гривень та склав 2 трильйони 338 мільярдів гривень (85,1 мільярда доларів США в еквіваленті в іноземній валюті). Про це 29 вересня повідомило Міністерство фінансів України.

Державний борг скоротився переважно за рахунок зменшення боргу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Гарантований державою борг став меншим насамперед за рахунок зменшення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом.

У серпні Міністерство фінансів провело чотири аукціони з розміщення ОВДП, залучивши 23,4 мільярда гривень на фінансування державного бюджету. Натомість витрати на погашення державного боргу у серпні 2020 року становили 38,7 мільярда гривень, а видатки на обслуговування державного боргу – 8,5 мільярда гривень.

За результатами другого кварталу 2020 року показник державного боргу до ВВП склав 50,8%, державного та гарантованого державою боргу до ВВП – 57,6%.