Україна виплатила єврооблігації на 2,1 мільярда доларів – Мінфін

Україна виплатила єврооблігації на 2,1 мільярда доларів, повідомило Міністерство фінансів.

«Сьогодні, 1 вересня 2020 року, Міністерство фінансів України погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році. Загальна сума платежу становила понад 2 мільярди доларів США, в тому числі 1,69 мільярда доларів США погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів США процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2020-2027 роках», – розповіли у відомстві.

Там додали, що до кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 1,6 мільярда доларів США.

Міністерство фінансів зазначає, що ОЗДП із погашенням в 2020 році загальною номінальною сумою 1,78 млрд доларів США випустили у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75% на рік.

При цьому 1 вересня Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 2,83 мільярда гривень під час аукціонів облігацій внутрішньої державної позики. Середньозважена дохідність за цими ОВДП становила 9,29%.