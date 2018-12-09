«Бориспіль» повідомляє про складнощі в роботі через туман

Аеропорт «Бориспіль» працює в режимі обмеженої видимості, йдеться в заяві прес-служби. Клієнтів просять перевіряти актуальний час вильоту або прибуття рейсів.

«У зв’язку з ускладненими погодними умовами (туман) та можливим перенесенням часу вильоту та прибуття вашого рейсу просимо перевіряти розклад польотів», – йдеться в оголошенні на сторінці компанії.

За повідомленням, в роботі аеропорту задіяні обидві злітно-посадкові смуги.

Про скасування або перенаправлення рейсів компанія окремо не повідомляє. Однак, Згідно з даними сайту Flightradar24, протягом вечора 9 грудня кілька рейсів, які мали прибути до «Борисполя», були перенаправлені в інші летовища – «Жуляни», Одеський, Харківський і Львівський міжнародні аеропорти.

Ще два рейси замість «Борисполя» були спрямовані до Будапешта і Варшави. Звідти вони пізніше повертаються до «Борисполя» або ж таке повернення заплановане.