Банки надаватимуть держвиконавцям номери рахунків боржників – Мін’юст

Банки зобов’язані надавати держвиконавцям інформацію про номери рахунків та суми коштів боржників. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції з посиланням на заступника міністра Андрія Гайченка.

«За результатами проведених спільних заходів Міністерства юстиції та Національного банку України, а також досягнутих в ході них домовленостей, Нацбанком внесено зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, які набули чинності 16 лютого 2021», – заявив Гайченко.

За його словами, інформація, яку надаватимуть банки на вимогу виконавців стосовно наявності, стану рахунків боржника відтепер в обов’язковому порядку повинна містити номери рахунків та суми коштів.

«Зазначені зміни не лише значно полегшать та прискорять роботу виконавців, а й стануть підставою для запровадження автоматизації такого процесу», – додав заступник міністра.

Як повідомляло Радіо Свобода, за 10 місяців 2020 року з боржників стягнули п’ять мільярдів гривень аліментних платежів.