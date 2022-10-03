У Боснії і Герцеговині обирали членів Президії й депутатів на всіх рівнях

Громадяни Боснії і Герцеговини (БіГ) 2 жовтня обирали трьох членів державної Президії, депутатів до Палати представників в Парламентській асамблеї, також депутатів кантональних парламентів. Новими членами Президії стали Денис Бечірович від босняцької громади, Желька Цвіянович від сербів й Желько Комшич від хорватського народу, передає кореспондент Радіо Свобода.

З-поміж 3,36 мільйона виборців на девʼяті вибори після завершення війни й підписання Дейтонських угод прийшли приблизно 50 відсотків виборців.

Боснія і Герцеговина має одну з найскладніших політичних систем в Європі. Країна складається з двох утворень – босняцько-хорватської Федерації й Республіки Сербської – та 10 кантонів. Всього обирали 500 депутатів, яких висували 72 партії й 38 коаліцій.

Вибори пройшли без інцидентів.

Щодо посади президента Республіки Сербської, то перемогу тут проголосили й кандидат від опозиції Єлена Трівич й дотеперішній член Президії БіГ, проросійський політик Мілорад Додик, який виступає за приєднання регіону до Сербії. Центральний виборчком досі не оприлюднив офіційні результати щодо них, оскільки вони набрали майже однакову кількість голосів – різниця може бути кілька тисяч, а то й кількасот голосів.