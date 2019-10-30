Колишнього військового – боснійського серба засудили до 20 років за спалення мусульман

У Боснії та Герцеговині колишнього військового – боснійського серба засудили до 20 років тюремного ув’язнення за підпал 57 цивільних, боснійців-мусульман на початку війни у Боснії 1992-1995 років.

64-річного Радомира Сушняра також засудили за грабіж, незаконне затримання цивільних під час інциденту, внаслідок якого загинули 26 людей поблизу міста Вишеград. Серед загиблих була новонароджена дитина.

Групу боснійців захопили після нападу на село Коритник. Їх зачинили у будинку, який потім підпалили.

Як встановив суд, Сушняр та інші військові стріляли у будинок, щоб не дати людям втекти. Одна людина вижила, діставши серйозні поранення, іншим все ж вдалося втекти.

Сушняр протягом довгого часу жив у Франції, поки його причетність до інциденту розслідували, а потім заарештували за боснійським ордером. До екстрадиції у 2019 році, Сушняра тримали під вартою у Франції 4 роки.

У 2012 році боснійські серби Мілан та Средоє Лукичі були засуджені Міжнародним трибуналом у справах колишньої Югославії до довічного та 27 років ув’язнення за ті ж злочини.