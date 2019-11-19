Боснія і Герцеговина подолала тривалу політичну кризу

Приблизно через 13 місяців після парламентських виборів члени Президії (колективного вищого органу виконавчої влади – ред.) Боснії і Герцеговини кандидатом на премʼєра призначили серба за національністю Зорана Теґелтію. Таким чином завершається блокада політичної системи, що тривала з жовтня минулого року.

Лідери боснійських сербів блокували формування уряду, бо виступали проти програми співпраці з Північноатлантичним альянсом (НАТО), на якій наполягали представники боснійців та хорватів.

Сьогодні члени Президії – серб Мілорад Додик, боснієць Шефік Джаферович та хорват Желько Комшич – зустрілися з послами США, Великої Британії, Франції, Німеччини й Італії та представником Євросоюзу, і після розмов за зачиненими дверима повідомили, що більше немає перешкод для формування уряду.

Програму співпраці з НАТО перейменували на програму реформ. Лідери трьох націй спільно заявили, що немає переможців й переможених, а «перемогли всі народи й громадяни Боснії і Герцеговини».

Цей крок має ще затвердити парламент країни.

Голову Ради міністрів Боснії і Герцеговини формально обирає Парламентська асамблея, яка також формується на національній основі, при чому представники кожної з-поміж трьох націй мають право ветувати голосування.