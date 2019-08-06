Боснійські лідери дійшли згоди про формування уряду через 10 місяців після виборів

Босняцька Партія демократичної дії, сербська Спілка незалежних соціал-демократів й Хорватське демократичне обʼєднання дійшли згоди про формування уряду Боснії й Герцеговини упродовж наступних 30 днів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, завершальні переговори й підписання угоди відбулися в приміщенні делегації Європейського союзу в Сараєві, яка була посередником у довготривалих переговорах.

На парламентських виборах у жовтні 2018 року згадані партії отримали найбільше голосів.

Їхні лідери Бакір Ізетбеґович, Мілорад Додік і Драґан Чович досі сперечалися щодо програми майбутнього уряду й щодо кандидатів на керівні посади. Наразі сторони домовилися, що голова уряду буде сербської національності. Загалом уряд складатиметься з чотирьох босняків, трьох сербів, трьох хорватів і однієї особи зі складу інших національностей.

Щодо програми уряду, найбільш спірним було питання відносин із Північноатлантичним альянсом (НАТО), оскільки серби виступають проти вступу країни до цієї організації. У спільному документі зазначається, що три сторони виступають за розвиток співробітництва з НАТО «без уточнення майбутніх рішень щодо членства».

Вітаючи договір трьох партій, речниця ЄС Майя Коціянчич зазначила, що вони досягли домовленості про створення функціональної влади й продовження необхідних законодавчих й соціально-економічних реформ і про застосування конкретних дій у боротьбі проти корупції й організованої злочинності.

Згідно з Дейтонськими угодами, якими 1995 року завершилася війна в БіГ, для врегулювання всіх державних справ необхідний консенсус представників трьох народів. Ця умова кожній з-поміж трьох націй дає можливість заблокувати будь-яке рішення на державному рівні. Цим правом, за підтримки офіційного Белграда, найчастіше користуються сербські політичні діячі в Боснії і Герцеговині.