На Дніпропетровщині попрощалися із загиблим на Донбасі офіцером 93-ї бригади

На Дніпропетровщині у гарнізоні військового містечка Черкаське 8 липня попрощалися із загиблим на Донбасі майором 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Богданом Бродовським.

37-річний чоловік був кадровим військовим із великим досвідом. Він служив у Збройних силах України з 2002 року. Як розповіли його товариші, пройшов гарячі точки Донбасу – Іловайськ, шахту «Бутівка», Авдіївську промзону. В останні роки обіймав посаду заступника начальника тилу логістики бригади.

Бойовики обстріляли позиції українських військ 5 липня. У машину Бродовського влучили. Офіцер зазнав поранення, несумісне з життям. У нього залишилося четверо дітей.

Поховали офіцера з військовими почестями в його рідному селі Вільному.

Напередодні, 7 липня, в Дніпрі попрощалися із загиблим на Донбасі військовим медиком 93-ї бригади «Холодний Яр» Юрієм Письменним. Він загинув 4 липня під час обстрілу.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».