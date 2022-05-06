У Харківській області на околицях Барвінкового ведуться бої – Синєгубов

У Харківській області на околицях Барвінкового ведуться бої, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



«Гарячим залишається Ізюмський напрямок, на околицях Барвінкового ведуться бої. Ворог намагається атакувати позиції ЗСУ, але росіяни несуть великі втрати», – написав він у телеграмі.

За його словами, за добу війська РФ тричі вдарили із РСЗВ та двічі із артилерії по Київському, Шевченківському районах Харкова.

«Сьогодні вночі та зранку ворог завдав два удари РСЗВ та артилерії по Північній Салтівці. По області – Золочів, Чугуїв, Лозова, Дергачі», – повідомив Синєгубов.

Він наголошує, що на вулицях перебувати досі небезпечно.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили про контрнаступ українських військ на Харківському та Ізюмському напрямках.