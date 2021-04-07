Прем’​​​​​​​єр Болгарії сумнівається, що йому не вдасться сформувати коаліційний уряд

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив плани створити коаліційний уряд після того, як його правоцентристська партія посіла перше місце на парламентських виборах. Водночас він попередив, що «навряд чи матиме успіх».

Партія Борисова «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) здобула 26,1% голосів на виборах, які відбулися 4 квітня. За нею йде партія шоумена Станіслава Трифонова «Є такий народ» з 17,7%. Третє і четверте місце посіли Соціалістична партія та підтримувана етнічними турками партія «Турецький рух за права і свободи».

«Ми зобов’язані виборцям, які поставили нас на перше місце, запропонувати варіант. З коментарів, які я чую, це навряд чи вдасться», – заявив Борисов 7 квітня у своєму кабінеті.

Багаторічний прем’єр-міністр заявив, що готовий підтримати Трифонова у формуванні уряду, щоб уникнути нових виборів, які, на його думку, можуть зашкодити здатності Болгарії залучити кошти для відновлення від коронавірусу, боротися зі сплеском нових інфекцій та відновити ослаблену економіку.

Рух Трифонова вже заявив, що не буде укладати урядову угоду з ГЕРБ, Соціалістичною партією чи «Турецьким рухом» за права і свободи.

61-річний Борисов працює на посаді прем’єра з 2009 року. У 2013-2014 роках він перебував у відставці.