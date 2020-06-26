Бойкот поїздки Зеленського у ЗМІ: Херсонська ОДА пояснила причини недопуску журналістів

Поширенням COVID-19 і недостатньою популярністю окремих ЗМІ пояснила Херсонська облдержадміністрація причини відмови в акредитації багатьох місцевих журналістів на події з участю президента України Володимира Зеленського 26 червня.

«У зв’язку зі збільшенням числа випадків захворювання на COVID-19 та щоденну фіксацію антирекордів інфікувань кількість присутніх представників ЗМІ на заході була обмежена. Ми були вимушені сфокусуватись на медіаканалах, які мають більше поширення та охоплюють більшу аудиторію. Було зроблено акцент на зареєстрованих ЗМІ, тому що це подія високого рівня, яка має бути фахово висвітлена із дотриманням стандартів журналістики та журналістської етики», – ідеться в повідомленні.

Раніше 26 червня в Херсоні місцеві журналісти та засоби інформації, яких не акредитували на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, оголосили про бойкот його приїзду. Про це повідомляють самі журналісти в соціальних мережах, а видання, яким не надали акредитації, публікують порожні сторінки під заголовками про приїзд глави держави і нібито надані ним ексклюзивні коментарі. Також про це пишуть «Детектор-медіа» та Інститут масової інформації.

За даними ТРК «Перший регіональний», висвітлювати візит президента запросили лише «лояльні ЗМІ».

Перебування Зеленського в Херсонській області широко висвітлює офіційний сайт глави держави. Він, зокрема, містить матеріали із заголовками «Глава держави ознайомився з реконструкцією аеропорту «Херсон» та отримав у подарунок кримськотатарський прапор», «Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні», «Велике будівництво»: Президент ознайомився з капітальним ремонтом Чорнобаївського навчально-виховного комплексу на Херсонщині» та «Володимир Зеленський оглянув роботу пункту габаритно-вагового контролю в Херсонській області».