Затриманому в метро у Києві бойовику угруповання «ДНР» оголосили підозру і взяли під арешт

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру 32-річному чоловіку, затриманому днями у метро Києва, за фактом «участі у терористичній організації та сприяння діяльності терористичної організації», повідомила пресслужба прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, затриманий у 2014 році вступив до лав незаконного збройного формування, як стрілок «Донецького народного ополчення» так званих «Збройних сил ДНР» «Народное ополчение Донбасса». У подальшому у складі терористичної організації «ДНР» брав участь в бойових діях в місті Слов’янськ Донецької області. За виконані дії отримував щомісячне грошове утримання від самопроголошеної влади «ДНР», – повідомила прокуратура 25 серпня.

Водночас виданню «Ґрати» у Печерському райсуді Києва повідомили, що чоловіка взяли під арешт на два місяці без права внесення застави.

23 серпня поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» затримали чоловіка, який, за даними поліції, «дивно поводився». Під час огляду у нього виявили «військовий квиток» та «посвідчення народного ополченця Донбасу», видані угрупованням «ДНР».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.