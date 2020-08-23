Поліція повідомила про затримання на майдані Незалежності у Києві «стрілка» угруповання «ДНР»

У поліції Києва в неділю повідомили про затримання на майдані Незалежності «стрілка» угруповання «ДНР», визнаного в Україні терористичним.

«23 серпня поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили до кімнати поліції, з’ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території. Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки». Зокрема у нього був «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, затриманого передали працівникам Служби безпеки України «для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.