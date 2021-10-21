Прокуратура: повідомлено про підозру чоловікові за співпрацю з бойовиками та ФСБ Росії

Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру чоловікові у створенні терористичної організації та державній зраді.

«За даними слідства, громадянин України вступив до терористичної організації «ЛНР» та упродовж 2014-2016 років сприяв її діяльності. Він був членом диверсійно-розвідувальної групи та брав участь у злочинній діяльності проти військових підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань України, які беруть участь в АТО/ООС. Чоловік співпрацював з представниками ФСБ РФ, передаючи відомості, які можуть зашкодити суверенітету та територіальній цілісності України», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Позицію затриманого і чи визнає він те, що йому інкримінують, прокуратура не вказує.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».