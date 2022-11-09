До 10 років засуджено чоловіка, який з 2014 року воював у лавах бойовиків проти ЗСУ

В Офісі генпрокурора повідомили, що суд у Дніпропетровську виніс вирок у 10 років позбавлення волі чоловікові із Макіївки, який з 2014 року воював проти Збройних сил України.

«У жовтні 2014 року мешканець м. Макіївки вступив до лав не передбаченого законом збройного формування «Б-2» «КСОВД» «ДНР». Через рік він перейшов до тактичної групи «Купол» 100 ОМСБр РГ, де обійняв посаду командира знаряддя. Протягом 2017-2020 років також служив заряджаючим номеру розрахунку мінометної батареї у 5 ОМСБр «Оплот» та 9 ОШМСПМП. За понад 8 років засуджений з позивним «Лёва» змінив 4 місця «роботи» і весь цей час активно брав участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції. На початку березня 2022 року його мобілізували та направили воювати до м. Маріуполя, де він отримав поранення. Після лікування засуджений продовжив брати участь у бойових діях на Донеччині», – розповіли в ОГП.

Повідомляється, що у серпні цього року чоловіка затримали українські військовослужбовці. Йому інкримінували вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також участь у терористичній організації і діяльності не передбачених законом збройних формувань.