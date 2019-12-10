Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 грудня 2019, Київ 13:43
Новини | Політика

Бойовики обстріляли Лебединське, втрат у ЗСУ немає – Міноборони

Військові кажуть, що бойовики стріляли з з гранатометів та стрілецького озброєння

Дивитись коментарі

Від початку доби підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл позицій українських військових біля Лебединського на Донеччині, повідомляє Міністерство оборони України.

«З 08:40 до 09:35 ворог випустив 6 мін калібру 82 міліметри, та вів вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння по нашим оборонцям Лебединського. Обстріл окупанти вели від Саханки. Українські воїни застосовували у відповідь стрілецьке озброєння», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що втрат серед українських військових немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли захоплених бойовиками територій немає.

Зеленський: Я впевнено можу сказати, що я представляв Україну не один. Разом зі мною були українці і правда
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Зеленський розповів, про що домовився з Путіним, Меркель й Макроном

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG