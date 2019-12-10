Бойовики обстріляли Лебединське, втрат у ЗСУ немає – Міноборони

Від початку доби підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл позицій українських військових біля Лебединського на Донеччині, повідомляє Міністерство оборони України.

«З 08:40 до 09:35 ворог випустив 6 мін калібру 82 міліметри, та вів вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння по нашим оборонцям Лебединського. Обстріл окупанти вели від Саханки. Українські воїни застосовували у відповідь стрілецьке озброєння», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що втрат серед українських військових немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли захоплених бойовиками територій немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.