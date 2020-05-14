Бойовики з початку доби стріляли 5 разів, втрат у ЗСУ немає – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі до полудня 14 травня п’ять разів порушували режим припинення вогню.

Згідно з повідомленням, бойовики використовували гранатомети, зокрема протитанкові, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

«Наші військовослужбовці без вагань застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах. Ефективність таких дій виявилася високою, до обіду противник вогонь більше не відкривав», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.