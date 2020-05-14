ТКГ щодо Донбасу проведе засідання в режимі онлайн

Засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться у четвер у режимі відеоконференції.

Напередодні відбулися засідання кількох робочих (з економічних, політичних, безпекових та гуманітарних питань) підгруп в режимі онлайн. Такі збори зазвичай передують засіданню ТКГ. За попередньою інформацією, засідання має відбутися в обідній час.

Як звітував Офіс президента, на попередньому засіданні наприкінці квітня українська сторона в групі порушувала, серед інших, питання відновлення контролю за державним кордоном.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.