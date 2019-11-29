На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків в бік позицій Збройних сил України загинув один український військовий.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли з початку доби захоплених бойовиками територій немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.



