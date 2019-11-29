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29 листопада 2019, Київ 08:44
Новини | Події

Протягом доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Внаслідок обстрілів втрат серед бійців ОС минулої доби не було, запевнили у штабі

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Упродовж минулої доби, 28 листопада, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат серед бійців ОС немає.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає», – зазначили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» стверджують, що напередодні, 28 листопада, українські військові обстрілювали околиці окупованого Донецька, внаслідок чого нібито було поранено мирного жителя. У збройному угрупованні «ЛНР» не звітують про перебіг бойових дій минулої доби.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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