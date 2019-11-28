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28 листопада 2019, Київ 08:22
Новини | Події

Двоє українських військових поранені на Донбасі 27 листопада – ООС

Український військовий біля Богданівки Донецької області, 26 вересня 2019 року

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Двоє українських військових поранені, ще один отримав бойову травму 27 листопада на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії на Донбасі.

З якою гвинтівкою воюють українські снайпери на Донбасі замість СГД?
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З якою гвинтівкою воюють українські снайпери на Донбасі замість СГД?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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