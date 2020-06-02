Бойовики відкрили вогонь по позиціях ЗСУ із житлових районів – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики у вівторок «цілеспрямовано здійснили збройні провокації» та обстріляли позиції ЗСУ із житлових кварталів населених пунктів.

«Агресор вів вогонь з північної частини села Новоласпа, звідки випустив 13 мін 82-го калібру. В той же час, розмістивши поруч з будинками мирних мешканців Староласпи 152-міліметрові артилерійські системи, ворог здійснив три постріли в бік оборонців Старогнатівки. Таким чином, збройні формування РФ, сховавшись за спинами дітей і жінок, вкотре продемонстрували своє істинне окупаційне обличчя... Окрім цього, російські найманці розмістили міномети калібру 82 мм на межі ділянки розведення №3 «Петрівське» та обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Богданівки. Загарбники, без сумнівів, мали на меті примусити наших захисників відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських військовослужбовців у порушенні існуючих домовленостей», – повідомили у штабі ООС.

Українські військові заявили, що вогонь у відповідь не відкривали.

«Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинкам мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам», – додали в штабі ООС.

Раніше в штабі ООС повідомили, що до вечора вівторка бойовики на Донбасі відкривали вогонь 7 разів, один військовий зазнав поранення.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.