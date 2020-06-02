На Донбасі 2 червня поранений один український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 2 червня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили загалом сім обстрілів позицій українських військових, а поблизу Павлополя на півдні Донецької області застосували заборонені Мінськими угодами міномети.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 2 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.