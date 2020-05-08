З початку доби на Донбасі поранені 3 військових – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що від початку поточної доби троє українських військовослужбовців зазнали бойового травмування через мінометний обстріл з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації вже тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Зокрема, на Донецькому напрямку, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв наші позиції біля Широкиного та Богданівки. На Луганському напрямку, з 6:30 по 7:10, російські окупаційні війська випустили 30 мін 82-го калібру під час обстрілу українських захисників неподалік Оріхового», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.