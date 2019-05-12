Бойовики порушують правила розміщення військової техніки – СЦКК

Незаконні збройні формування розміщують військову техніку в місцях, які порушують лінії відведення та поза межами постійних місць зберігання, повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню.

«Збройні формування Російської Федерації зосереджують десятки одиниць танків, гаубиць та зенітні ракетні комплекси в місцях, які розміщені з порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання. Окупанти продовжують систематично порушувати режим припинення вогню», – йдеться в повідомленні штабу Операції об’єднаних сил із посиланням на СЦКК.

У штабі наводять також дані Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, згідно з якими 14 реактивних систем залпового вогню виявлені поруч із містом Міусинськ.

«Представниками місії ОБСЄ виявлене озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання на непідконтрольних урядові районах. Зокрема, виявлено наявність 12 танків на полігоні неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 12 танків, сім самохідних гаубиць та 13 буксируваних гаубиць, а також три зенітні ракетні комплекси на полігоні поблизу Міусинська та 24 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик», – йдеться в заяві.

Відведення важкого озброєння від лінії зіткнення на Донбасі було передбачене Мінськими угодами 2015 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.