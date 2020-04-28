Енергетичний гігант ВР повідомив про мільярди доларів збитків через вплив COVID-19

Британський енергетичний гігант ВР повідомив 28 квітня, що в першому кварталі 2020 року збитки компанії склали 4,4 мільярда доларів.

«Економічний вплив пандемії COVID-19 у поєднанні з чинниками попиту та пропозиції призвів до надзвичайно складних умов на товарних ринках», – ідеться в коментарі компанії, який рік тому, за підсумками першого кварталу 2019 року, повідомляла про прибуток у сумі 2,9 мільярда доларів.



Кількість зареєстрованих захворілих на COVID-19 увечері 27 квітня перейшла позначку в три мільйони, повідомив Центр системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса. Про перші два мільйони хворих стало відомо 15 квітня. Хвороба забрала життя 208 131 людини. 878 813 пацієнти одужали.

Найбільше хворих виявили в Сполучених Штатах (майже 973 тисячі), Іспанії (близько 230 тисяч) та Італії (близько 200 тисяч).