Ціна нафти Brent знову впала нижче за 20 доларів за барель

Котирування нафти марки Brent зранку 28 квітня становлять менш як 20 доларів за барель, американський сорт WTI торгується ще нижче, ціна становить близько 11 з половиною доларів за барель.

Аналітики вважають, що ринок нафти наближається до стадії ребалансування, криза переходить у вирішальну фазу. Це означає, що слідом за етапом від’ємних цін на сировину невідворотно настане етап закриття значної кількості нафтовидобувних підприємств, і саме таким чином із ринку зникатиме надлишок пропозиції.

До початку кризи світ споживав близько 100 мільйонів барелів на день. Однак зараз попит становить від 65 до 70 мільйонів барелів. Таким чином, у найгіршому для нафтовидобувної галузі випадку доведеться закрити близько третини світового виробництва.

Скорочення вже фактично відбувається, приміром, за рахунок невеликих американських фірм, що видобувають сланцеву нафту і не мають прибутку за нинішніх умов. Від п’ятниці, 1 травня, розпочне діяти угода ОПЕК+, яка передбачає скорочення поставок на 9,7 мільйона барелів на день.

Попри скорочення, головною надією нафтовиків є відновлення попиту. Вони позитивно сприймають сигнали про зняття частини обмежень у багатьох європейських країнах. Водночас на ринку США попит усе ще скорочується, оскільки Сполучені Штати пізніше за Європу увійшли в карантин.