Котирування нафти Brent опустилися майже до рівня 1990-х років

Котирування нафти еталонного сорту Brent опустилися на торгах 21 квітня до рівня 2001 року, найнижча зафіксована ціна становила 18 доларів 11 центів за барель.

Згодом котирування дещо зросли, але тенденція все ще залишається негативною для країн, залежних від експорту цієї сировини. Станом на 17:20 за Києвом ціна становила близько 20 доларів, це більш як на 20% нижче від рівня попереднього закриття торгів.

Якщо котирування нафти проб’ють униз рівень 2001 року, то опиняться одразу в 1990-х, коли значення 20 доларів за барель були піковими. До всього варто враховувати ще й знецінення долара за 20 років, фактично за паритетом купівельної спроможності нафта вже перебуває в 90-х роках минулого століття.

Аналітики серед причин продовження обвалу на ринку нафти (попри угоду ОПЕК+) називають брак місць для зберігання вже видобутої нафти. Перспективи нешвидкого відновлення попиту дають інвесторам привід сумніватися, що ситуація на ринку нормалізується в найближчому майбутньому. На ринок нафти суттєвий тиск чинить уповільнення економічної у всьому світі у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції.

Раніше цього тижня, 20 квітня, ф’ючерси на американський еталон нафти WTI торгувалися за від’ємною ціною. Після експірації травневих контрактів ціна повернулася до позитивних значень, але все ще є низькою для більшості компаній, які видобувають цю сировину у США. Станом на 17:20 за Києвом котирування WTI становили трохи вище 15 доларів за барель.