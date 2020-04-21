Падіння цін на нафтові контракти вдарило по ринках цінних паперів

Ринки цінних паперів по всьому світу продовжують падати після рекордного падіння цін ф’ючерсних контрактів на нафту та побоювань збитків через коронавірусну пандемію.

Вкупі з наслідками, які пандемія коронавірусу SARS-CoV-2 має для глобальної економіки, падіння цін на сиру нафту знизило орієтований на сировинну економіку індекс FTSE 100. Він втратив 1,8% 21 квітня, при цьому акції найбільших нафтових компаній British Petroleum та Royal Dutch Shell впали на 3% кожна.

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Ціни на нафту відчутно постраждали внаслідок накопичення запасів сирої нафти. Його спровокувало зниження попиту на паливо – через коронавірусну пандемію заводи зачинені, легкові та вантажні автомобілі їздять менше через карантин, а обсяги сховищ наближаються до межі.

Базисна ціна на сиру нафту США, яка 20 квітня вперше в історії торгувалася за від’ємною ціною, 21 квітня піднялася до -4,55 долара з -40 доларів за баррель напередодні.

Міжнародний основний індекс сирої нафти Brent, яку легше транспортувати, ніж американський аналог, тому що вона видобувається безпосередньо з Північного моря, впав нижче за 20 доларів за баррель. Це падіння становить більше ніж 60% з піку в січні 2020 року.

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Ціна ф’ючерсних контрактів на нафту вперше в історії пішла в мінус вночі проти 21 квітня: продавці цих контрактів були ладні доплачувати, щоб позбутися їх.

За словами аналітиків, ця ситуація може повторитися наступного місяця, коли надійде час для ф’ючерсних контрактів на нафту WTI на червень.