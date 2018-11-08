Військові затримали оператора БПЛА та його техніку біля військової частини в Бахмуті

Міністерство оборони України повідомляє, що 7 листопада близько 20:00 поблизу однієї із військових частин у місті Бахмут Донецької області чергова зміна помітила проліт безпілотного літального апарату.

«Мобільна група військової частини негайно вибула у ймовірний район запуску БПЛА. В ході пошукових заходів вдалося затримати особу на автомобілі, яка керувала безпілотником. У автомобілі виявлено два дрони та ноутбук, пристрої керування БПЛА», – вказано в повідомленні.

Підозрюваного, автомобіль та технічні засоби передано співробітникам Служби безпеки України зі складу Операції об’єднаних сил, інформують військові.

В оборонному відомстві нагадують, що будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть збиватися без попереджень, а причетні до таких інцидентів особи затримуватимуться та притягатимуться до відповідальності згідно з законодавством України.

Бахмут – місто в Донецькій області за кількадесят кілометрів від зони бойових дій на Донбасі.

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