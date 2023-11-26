У РФ заявляють про збиття БПЛА над Смоленською областю – вдруге за день

У Міноборони РФ заявляють про збиття безпілотника над Смоленською областю.



Як пише у телеграмі пресслужба відомства, це сталося 26 листопада близько 23:20 за місцевим часом. В атаці по об’єктах на території РФ Москва звинуватила українську владу.



Київ наразі на ці звинувачення не реагував.

Це вже друга атака безпілотників за день – вранці російська сторона заявила про нібито збиття чотирьох БПЛА над територією Брянської, Смоленської та Тульської областей.

Це вже не перше повідомлення російської влади про збиття БПЛА над Смоленською областю, яка не межує з Україною.

У Смоленську розташований авіаційний завод, який займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки. Як пише телеграм-канал Mash, за попередніми даними, дрон летів у бік авіаційного заводу. Про його пошкодження наразі не повідомляється.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про нібито збиття безпілотників на території РФ.