У Повітряних силах попереджають про ймовірний запуск армією РФ ударних безпілотників по Україні

У Повітряних силах Збройних сил ввечері 24 вересня не виключили ймовірного запуску армією РФ безпілотників по Україні.

«Імовірні пуски ударних БПЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Військові просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ протягом доби завдала один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Про жертв та потерпілих повідомлялося на Харківщині та Херсонщині.