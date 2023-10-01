У Повітряних силах повідомили про запущені армією РФ ударні БПЛА по півдню України

У Повітряних силах Збройних сил України пізно ввечері 1 жовтня повідомили про запуск російською армією ударних безпілотників по півдню країни.

«Група ударних БПЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Група «шахедів» у повітряному просторі Херсонщини. Рухаються у напрямку Миколаївської області», – йдеться в повідомленні повітряних сил у Telegram.

Раніше військові також попередили, що спостерігається активність російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Після виходу з зернової угоди 17 липня Москва почала активно завдавати ударів по українських інфраструктурі на півдні України, зокрема по портах та складах.