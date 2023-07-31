Зеленський підписав закон про право поліцейських і нацгвардійців збивати БПЛА 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання поліції та Нацгвардії права збивати безпілотні літальні апарати в разі порушення ними повітряного простору України.

Як йдеться на сайті Верховної Ради, документ сьогодні було повернуто до парламенту з підписом Зеленського.

Законопроєкт розширює повноваження Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, СБУ щодо застосування ними спеціальних засобів (пристроїв) для перехоплення сигналів дистанційного керування безпілотниками, пошкодження або знищення їх у разі порушення повітряного простору України під час охорони державного кордону, критично важливих об’єктів інфраструктури та важливих державних об’єктів, у спеціальних зонах з особливим режимом.

Згідно з документом, безпілотні апарати заборонено використовувати над будівлями поліцейських відділків, Служби безпеки та об’єктами прикордонної служби і в період дії воєнного стану, і після його завершення. Документ забороняє здійснювати польоти БПЛА над прикордонною смугою, крім окремо визначених випадків.

Крім того, для протидії диверсії та злочинності в окремих місцевостях можуть бути застосовані засоби та пристрої для тимчасового обмеження доступу до інтернету та використання мобільного зв’язку.

13 липня ВР ухвалила цей законопроєкт у цілому.